Soziale Medien: Trump-nahe Investoren wollen Tiktok übernehmen

Eine Gruppe von mit Donald Trump verbündeten Investoren soll in den USA die Videoplattform Tiktok kontrollieren. Ein entsprechendes Dekret unterzeichnete der Präsident am Donnerstag.
Eine Gruppe von mit US-Präsident Donald Trump verbündeten Investoren soll in den USA die Videoplattform Tiktok kontrollieren. Trump unterzeichnete am Donnerstag ein Dekret, das eine US-Version des Videodienstes vorsieht, an welcher der chinesische Bytedance-Konzern nur noch 20 Prozent Anteil hält. Die restlichen Anteile sollen unter anderem der Gründer des Softwarekonzerns Oracle, Larry Ellison, der Tech-Investor Michael Dell und der Medienmogul Rupert Murdoch halten.