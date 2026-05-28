Soziale Medien: Streit über Social-Media-Posts - Nutzer melden viele Fälle

Nutzerinnen und Nutzer, die unzufrieden damit sind, wie Social-Media-Plattformen mit strittigen Beiträgen umgehen, können diese melden. Aus Deutschland gingen im EU-Vergleich viele Beschwerden ein.
Brüssel - Nacktbilder, Betrug, Gewalt: Aus Deutschland sind innerhalb eines Jahres über 1.800 Fälle von anfechtbaren Streitfällen auf Social-Media-Plattformen eingereicht worden. Damit liegt Deutschland im EU-Vergleich auf Platz fünf, wie das sogenannte Appeals Centre Europe mitteilte. In 85 Prozent der überprüften Fälle aus Deutschland gab die unabhängige Schlichtungsstelle den Nutzern recht und widersprach den Entscheidungen der Social-Media-Plattformen.