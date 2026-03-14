Als Provinzreporter Horst Schlämmer sucht er in einem neuen Kinofilm das Glück. Privat sorgt er sich um Hass in sozialen Medien. Manche Videos lassen ihn aber gar die Weltlage vergessen.
Berlin - Der Komiker Hape Kerkeling findet Hassnachrichten in sozialen Medien nach eigener Aussage gnadenlos. "Im Internet tobt heute ein Kampf, der vergleichbar ist mit den Straßenkämpfen in der Weimarer Republik. Blutig, gnadenlos und hasserfüllt", sagte der 61-Jährige dem Magazin "Stern" in einem Doppelinterview mit seiner Kollegin Tahnee Schaffarczyk (33).