1 Eine neue Regelung würde es App-Stores ab 1. Januar 2024 untersagen, Tiktok anzubieten, und das Unternehmen dürfte nicht mehr in Montana tätig sein. Mit Klagen gegen das Verbot wird gerechnet. Foto: Matt Slocum/AP/dpa

Die erfolgreiche Online-Plattform aus China ist vor allem bei Gen Z beliebt. In Montana darf Tiktok bald nicht mehr angeboten werden - mit saftigen Strafen für App-Stores, die sich nicht daran halten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Helena - Montana verbietet als erster US-Bundesstaat die in China entwickelte Social-Media-App Tiktok. "Um die persönlichen und privaten Daten der Menschen in Montana vor der Kommunistischen Partei Chinas zu schützen, habe ich Tiktok in Montana verboten", twitterte der republikanische Gouverneur Greg Gianforte gestern nach der Unterzeichnung des Gesetzes, das vom Abgeordnetenhaus des Bundesstaates im April verabschiedet worden war.