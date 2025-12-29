Soziale Medien: Bizarre Trump-Aussage - Lob für Selenskyjs Selbstkontrolle

Der ukrainische Staatschef tritt mit dem US-Präsidenten in Mar-a-Lago vor die Presse. Eine Aussage Trumps sorgt für sichtliches Erstaunen bei Selenskyj. Ein Video-Clip macht im Netz die Runde.
Palm Beach - Nach dem weitgehend ergebnislosen Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida zu einem möglichen Ende des Ukraine-Kriegs macht ein Video-Clip im Netz die Runde. Er zeigt Selenskyjs Reaktion auf eine Aussage des US-Präsidenten bei der gemeinsamen Pressekonferenz in Trumps Privatclub Mar-a-Lago. Der ukrainische Präsident neigt den Kopf zur Seite, zieht die Augenbraue hoch und lächelt erstaunt.