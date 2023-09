4 Das neue Spielzimmer bietet die Möglichkeit, die oft traumatisierten Kids aufzufangen. Foto: Simon Granville

Katrin Weiß betreut in Ludwigsburg Familien, die ihr Dach über dem Kopf verloren haben. Sie unterstützt sie auch bei der Suche nach einer neuen Wohnung. Doch das ist nicht einfach.











Als die Ankündigung für die Zwangsräumung ihrer Wohnung kam, blieben Maria M. gerade mal vier Wochen Zeit. Der Versuch, die Zwangsräumung zu stoppen, blieb erfolglos. Eine andere Wohnung oder Schlafmöglichkeit fand sich nicht. Es blieb nur der Einzug in eine der beiden Obdachlosenunterkünfte der Stadt. Nach dem Umzug habe sie erst einmal drei Tage gebraucht, um überhaupt zu realisieren, was gerade in ihrem Leben passiert. „Ich war unvorbereitet und habe viele wichtige Sachen in der Wohnung vergessen“, sagt Maria M.