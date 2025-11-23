Gegen den TSV Crailsheim holt der Fußball-Landesligist im Sportpark Bühl einen ungefährdeten 2:0-Erfolg. Ein Platzverweis sorgt auf beiden Seiten für Unverständnis.
Nur widerwillig hatte Christopher Baake im Vorgespräch seinen Ergebnistipp für das Landesliga-Duell mit dem TSV Crailsheim abgegeben. Umso stolzer war der SKV-Trainer, nachdem sein Tipp genau aufging. 2:0 über den TSV Crailsheim. Dafür hatte seine Mannschaft nicht lang gebraucht. Die Anfangsphase war zunächst von einem vorsichtigen Abtasten geprägt, Baakes Mannschaft fand jedoch schnell heraus, dass der Gast aus Crailsheim bei langen Bällen ins Schwimmen geriet.