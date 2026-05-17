Platz 23, null Punkte vom Publikum - und trotzdem kein gebrochenes Herz: Sarah Engels meldet sich nach dem ESC-Finale in Wien mit einer emotionalen Botschaft an ihre Fans.
Sarah Engels (33) hat beim 70. Eurovision Song Contest in Wien keine Schützenhilfe vom Publikum bekommen - und trotzdem kommt sie mit einem Lächeln zurück. Auf dem Rückweg vom Finale meldete sich die Sängerin per Instagram-Story bei ihren Fans und ließ die Nacht noch einmal Revue passieren. Klar, nüchtern, aber mit echter Wärme.