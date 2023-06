1 Ausverkauft ist das „Southside“-Festival in diesem Jahr nicht. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Das „Southside“ gehört zu den größten Musikfestivals in Deutschland. Zehntausende Besucher haben sich angekündigt, Musikgrößen wie die Ärzte und Peter Fox werden erwartet. Und auch das Wetter dürfte in diesem Jahr mitspielen.









Für mehr als 60 000 Musikfans hat das Warten ein Ende: Das „Southside“-Festival in Neuhausen ob Eck geht von Freitag (ab 15.00 Uhr) an in die nächste Runde. Rund 80 nationale und internationale Größen aus der Musikszene haben sich bis Sonntag angekündigt. Den Auftakt machen unter anderem Clueso, Nina Chuba und die Ärzte. Die meisten Besucher reisten laut Veranstalter schon am Donnerstag an, an diesem Tag gibt es bereits ein erstes Programm.