26 Kreativ gelöst: So schützen sich diese beiden Besucher vor der Hitze. Foto: Frank D. Engelhardt

Besser kann das Festival-Wetter beim diesjährigen Southside nicht werden. Sonne satt von früh bis spät und dazu hochsommerliche Temperaturen. Sonnenschutz und viel Trinken sind daher Pflicht. Die Besucher nehmen es sportlich.















Link kopiert

Zwei Jungs radeln mit ihrem Fahrrad über die Verpflegungsmeile. Während der Hintermann kräftig in die Pedale tritt, darf sich der Passagier in der ersten Reihe über ein kühles Bier freuen. Und damit es dem Pedaleur nicht zu warm wird, stemmt der Bierfreund einen mächtigen Sonnenschirm in die Höhe. So geht Teamwork heute.

Trinken? - Das lassen sich die Besucher nicht zweimal sagen

Gemeinsam gegen die Hitze lautet auch das Motto an den verschiedenen Wasserstellen, wo sich die Festivalbesucher mit dem kühlenden und erfrischenden Nass versorgen können. Eine Push-Nachricht der Southside-App weist noch einmal darauf hin, die Flüssigkeitsaufnahme nicht zu vernachlässigen. Und das lassen sich die Southside-Besucher natürlich nicht zweimal sagen. Ob in Natura oder veredelt auf verschiedenste Art, „H2O“ rinnt literweise die Kellen hinunter.

Partyhut als Sonnenschutz

Aber auch beim Thema Sonnenschutz sind die Festivalgänger nicht auf den Kopf gefallen. Um das gute Stück zu schützen, kommen die verschiedensten Konstruktionen zum Einsatz: vom Partyhütchen über Klassiker wie Basecap und Strohhut bis zu ausgefallenen Accessoires wie eine Eisbärmütze.