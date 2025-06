Das Southside Festival in Neuhausen ob Eck steht wieder vor der Tür, die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Welche Neuheiten es in diesem Jahr gibt und was Besucher vorab wissen sollten.

In wenigen Tagen ist es wieder soweit: Dann startet das Southside Festival 2025. Vom 20. bis zum 22. Juni wird auf dem Flugplatz in Neuhausen ob Eck wieder zu Livemusik getanzt und gefeiert. An Fronleichnam, 19. Juni, starten bereits die Warm-up-Partys.

Damit einem gelungenen Start nichts im Wege steht, bereiten die Veranstalter nach einem Bericht des Schwarzwälder Boten bereits alles vor: „Die Aufbauarbeiten beginnen rund zwei bis drei Wochen vor dem Festival“, erklärt Jonas Rohde, Pressesprecher bei FKP Scorpio. Ein Geländeplan werde in den kommenden Tagen über die Social-Media-Kanäle zum Festival bekanntgegeben.

Neu ist in diesem Jahr das „Cashless Payment“, wie Rohde auf Nachfrage mitteilt. Anders als in den vergangenen Jahren wird auf dem Festivalgelände und den Campingplätzen nun nicht mehr mit Bargeld bezahlt. Stattdessen ist am Festivalbändchen ein RFID-Chip, auf den Guthaben geladen wird. Beim Kauf von Essen, Getränken, Fan-Artikeln und Co. kann dieser Chip dann einfach vorgehalten werden. Das Restguthaben können sich die Besucher nach dem Festival zurückerstatten lassen.

Wie man das Guthaben auf die Chips laden kann und was es sonst noch über das „Cashless Payment“ zu wissen gibt, beantworten die Veranstalter auf ihrer Homepage.

Kein Pool in diesem Jahr

Für Fans des Pools, der letztes Jahr auf der Landebahn aufgebaut war, gibt es jedoch schlechte Nachrichten: In diesem Jahr wird es diesen nicht geben. „Für die Folgejahre werden wir die Umsetzbarkeit aber neu bewerten“, versichert der Festival-Sprecher.

Weil der Festivalstart mit den Warm-up-Partys in diesem Jahr auf Fronleichnam fällt, reisen möglicherweise viele Besucher bereits am Mittwoch an. „Wir kennen die Situation aus den Vorjahren und sind entsprechend vorbereitet, den öffentlichen Verkehrsraum freizuhalten“, sagt Rohde dazu. Einen Vorteil habe man durch die frühe Anreise aber nicht: „Wir appellieren an unsere Gäste, sich an die Öffnungszeiten zu halten, die auf unserer Website einsehbar sind."

Kiffen ist erlaubt

Und wie sieht es mit dem Konsum von Cannabis aus? „Das handhaben wir wie im Vorjahr“, antwortet der Pressesprecher. Die gesetzlichen Regelungen gelten somit auch auf dem Festivalgelände. Der Besitz von 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum ist dort also auch erlaubt. Verboten ist der Konsum in unmittelbarer Gegenwart von Minderjährigen. Das Dealen ist ebenfalls nicht erlaubt. Das Beschaffen, Konsumieren oder Weitergeben von anderen Drogen ist - wie generell in Deutschland - auch auf dem Festivalgelände verboten.