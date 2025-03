South Carolina: USA planen Hinrichtung durch Erschießungskommando

1 Todestrakt der Broad River Correctional Institution in Columbia: Zum ersten Mal seit 15 Jahren soll in South Carolina ein Gefangener durch ein Erschießungskommando hingerichtet werden (Archivfoto). Foto: dpa/Uncredited

Hinrichtungen in den USA gibt es immer wieder. Nun soll ein Häftling in South Carolina mit einer ungewöhnlichen Methode hingerichtet werden. Er hatte sich selbst dafür entschieden.











Erstmals seit 15 Jahren ist in den USA die Hinrichtung eines Häftlings durch ein Erschießungskommando geplant. Brad Sigmon aus Greenville im Bundesstaat South Carolina soll am Freitagabend (Ortszeit) von drei Freiwilligen aus wenigen Metern Entfernung erschossen werden. Zuvor werde er in dem Gefängnis in Columbia, der Hauptstadt des Bundesstaates, auf einem Stuhl festgebunden, eine schwarze Kapuze werde über seinen Kopf gestülpt und sein Herz als Ziel markiert, wie das Death Penalty Information Center mitteilte.