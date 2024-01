Sorgerechtsstreit um Block-Kinder: Hamburger Gericht ordnet Rückkehr zum Vater an

1 Die Steakhausketten-Erbin Christina Block (Archivbild) Foto: dpa/Georg Wendt

Eilentscheidung im eskalierten Sorgerechtsstreit: Die Kinder der Hamburger Unternehmerin Christina Block kehren zum Vater nach Dänemark zurück. Nach Einschätzung des Gerichts entspricht das dem Wohl der Kinder.











Im Sorgerechtsstreit um zwei Kinder der Hamburger Unternehmerin Christina Block (50) hat das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg einem Eilantrag des Vaters stattgegeben. Der 10-jährige Junge und das 13-jährige Mädchen müssen demnach zu ihrem Vater nach Dänemark zurückkehren, wie die Pressestelle des Gerichts am Freitagabend mitteilte. „Dieser Eilmaßnahme liegt die Einschätzung zugrunde, dass eine Rückkehr der Kinder zum Vater dem Wohl der Kinder aktuell am besten entspreche“, hieß es in der Mitteilung. Die Kinder seien am Freitag der Obhut des Vaters übergeben worden.