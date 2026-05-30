Anna Heiser (35) macht sich Sorgen um ihre Tochter. Das berichtet der "Bauer sucht Frau"-Star in einer Instagram-Story. Heiser veröffentlichte ein Selfie mit sorgenvollem Blick in die Kamera. Das Foto, das sie ihren rund 275.000 Followern zeigte, entstand offenbar am Flughafen. Dazu schrieb sie: "Ich fliege jetzt zurück nach Hause. Gerald ist mit unserer Tochter im Krankenhaus. Ich muss gleich dahin."

Eine E-Mail, die warten muss Heiser soll sich in ihrer alten Studienstadt Essen befunden haben, als die Nachricht aus ihrer Heimat Polen kam. Als wäre das nicht genug, beschäftigte die 35-Jährige zur selben Zeit noch eine zweite Nachricht. In ihrem Postfach lagen die Ergebnisse einer Krebsuntersuchung - doch öffnen wolle sie die Mail nicht. "Erstmal muss mein Kind gesund werden", stellte Heiser klar. Die Genesung ihrer Tochter hat in diesem Moment Vorrang vor allem anderen.

Anna und ihr Ehemann Gerald Heiser (41) lernten sich im Jahr 2017 bei der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau" kennen, ein Jahr später heirateten sie. 2021 kam Sohn Leon, 2022 Tochter Alina zur Welt. Anfang 2025 hatte das Paar bekannt gegeben, die Farm in Namibia, auf der sie lebten, aufzugeben. Die Familie zog in Anna Heisers Heimat Polen.

Das Paar hatte in der Vergangenheit mit einer Ehekrise zu kämpfen. Auch dank einer Paartherapie und nicht zuletzt durch den Umzug nach Polen konnten die Heisers ihre Beziehung retten und sind nun wieder glücklich miteinander. Das zeigt auch ein kürzlich veröffentlichtes Posting der 35-Jährigen, in dem sie auf ihre Liebesgeschichte zurückblickt und betont: "Vor neun Jahren sah ich dich im Fernsehen und wusste sofort, mit dir möchte ich irgendwann alt und grau auf einer Hollywoodschaukel sitzen." Heute säßen sie auf einer anderen Schaukel auf einem anderen Kontinent. "Wo die nächste stehen wird, wissen wir nicht. Aber ich weiß, wir werden dort zusammen sitzen."