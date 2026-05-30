Anna Heiser hat bei Instagram berichtet, dass Ehemann Gerald Heiser mit der gemeinsamen Tochter ins Krankenhaus musste. "Ich muss gleich dahin", erklärt sie ihren Followern besorgt.
Anna Heiser (35) macht sich Sorgen um ihre Tochter. Das berichtet der "Bauer sucht Frau"-Star in einer Instagram-Story. Heiser veröffentlichte ein Selfie mit sorgenvollem Blick in die Kamera. Das Foto, das sie ihren rund 275.000 Followern zeigte, entstand offenbar am Flughafen. Dazu schrieb sie: "Ich fliege jetzt zurück nach Hause. Gerald ist mit unserer Tochter im Krankenhaus. Ich muss gleich dahin."