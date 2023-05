1 Seit vier Wochen läuft die kostenlose Testaktion bereits auf dem Tübinger Marktplatz. Dort sind die Schlangen an manchen Tagen lang. Foto: dpa/Tom Weller

In ganz Baden-Württemberg werden zu Weihnachten Schnelltests angeboten. Das Deutsche Rote Kreuz und weitere Hilfsorganisationen organisieren in mehr als 100 Kommunen Abstrichstellen, in Stuttgart startet die Anmeldung am Freitag.









Stuttgart - In mehr als 100 Kommunen im Land werden zu Weihnachten kostenlose Corona-Schnelltests angeboten. Sie sind gedacht für all jene, die die Feiertage mit Angehörigen einer Risikogruppe verbringen wollen. So kann der getestete Enkel seinen Großvater besuchen, die Tochter ihre betagte Mutter, die Heiligabend sonst alleine gewesen wäre. Das baden-württembergische Sozialministerium koordiniert die Aktion, die am 23. Dezember ganztägig und am 24. Dezember einen halben Tag lang stattfinden wird. Das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter, die Malteser und der Arbeiter-Samariter-Bund setzen sie vor Ort mit Ehrenamtlichen um. „Wir freuen uns sehr über den immensen Einsatz der Hilfsorganisationen“, sagt Markus Jox, Pressesprecher des Landessozialministeriums. Es würden Zehntausende Schnelltests aus dem Vorrat des Landes für die Aktion zur Verfügung gestellt.