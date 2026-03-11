Sorgen wegen Iran-Krieg: Inflation sinkt auf 1,9 Prozent – droht neuer Preisschock?

Im Februar hat sich das Leben in Deutschland wieder etwas weniger verteuert. Doch der Iran-Krieg hat die Ölpreise kräftig steigen lassen. Zieht die Inflation in Deutschland wieder an?
Wiesbaden - Mit 1,9 Prozent ist die Teuerung in Deutschland im Februar wieder unter die Marke von zwei Prozent gesunken. Doch die Sorge ist groß, dass der Iran-Krieg nicht nur kurzfristig die Öl- und Gaspreise nach oben treibt, sondern auch die Inflation. Dabei spielt nach Einschätzung von Ökonomen die Dauer des Krieges eine entscheidende Rolle.