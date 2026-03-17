Sorgen um Wirtschaft: ZEW-Konjunkturbarometer bricht wegen Iran-Kriegs ein

Mit dem Krieg in Nahost wächst die Sorge um die deutsche Wirtschaft. Die Konjunkturerwartungen von Börsenexperten sacken ab. Die Deutsche Bank senkt bereits ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr.
Mannheim - Bei Finanzexperten wachsen die Sorgen, dass der Krieg im Nahen Osten die erwartete Erholung der deutschen Wirtschaft verzögert. Die ZEW-Konjunkturerwartungen brachen im März um 58,8 Punkte zum Vormonat auf minus 0,5 Punkte ein, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen viel weniger deutlichen Rückgang auf plus 39,2 Punkte erwartet.