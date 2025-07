1 Eine Hitzewelle mit Temperaturen von über 40 Grad macht den Menschen in weiten Teilen Griechenlands das Leben schwer. Foto: Socrates Baltagiannis/dpa/Socrates Baltagiannis

Ein Ende der Hitzewelle in Griechenland ist vorerst nicht in Sicht, vielmehr sollen die Temperaturen noch steigen. In Athen herrschten am Mittwochmittag laut der Website Meteo.gr des Nationalen Observatoriums 36,3 Grad, für Donnerstag, Freitag und Samstag wurden für die Hauptstadt Temperaturen bis zu 42 Grad vorhergesagt.