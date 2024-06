1 Das riesige Hochwasserrückhaltebecken in Oppenweiler befindet sich im Bau, könnte später auch Steinheim schützen. Foto: Werner Kuhnle

Die Stadt im Kreis Ludwigsburg liegt an zwei Flüssen. In der einen Richtung schützen drei Becken vor den Fluten, in der anderen ist die Kommune allerdings noch weitgehend blank.











Vorsorglich waren zwei Pflegeheime evakuiert worden. Wenn es ganz dick gekommen wäre, hätten in Steinheim aber sogar rund 1000 Bürger wegen der nicht enden wollenden Regenfälle Anfang Juni in Sicherheit gebracht werden müssen. Ungefähr so viele Menschen leben nämlich in dem Einzugsbereich, der bei einem Hochwasser überschwemmt wird, wie es statistisch gesehen alle 100 Jahre vorkommt. Ein so genanntes HQ 100. „Am Ende ist zum Glück nichts passiert, und es ging glimpflich aus“, sagt Bürgermeister Thomas Winterhalter. Doch für die Zukunft bleibt es ein Stückweit ein Lotterspiel, ob die Kommune bei solchen Wetterkapriolen wie zuletzt mit dem Schrecken davonkommt – oder in Teilen Land unter herrscht.