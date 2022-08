1 Helene Fischer gibt am morgigen Samstag ein Konzert vor 130.000 Menschen in München. Foto: imago/osnapix

130.000 Fans erwarten am morgigen Samstag Helene Fischer in München. Das Problem: Starke Regenfälle und Gewitter könnten für Probleme sorgen. Steht das Mega-Konzert sogar auf der Kippe?















Link kopiert

Am morgigen Samstag, den 20. August 2022, steigt ab 20 Uhr das Mega-Konzert mit Helene Fischer (38) in München. Vor wenigen Stunden meldeten die Veranstalter, dass alle 130.000 Tickets vergriffen seien - ausverkauft. Doch die Bedenken um ein sorgenfreies Konzert wachsen. Der Grund: ein Blick auf den Wetterbericht. Für die bayerische Landeshauptstadt sind für das komplette Wochenende starke Regenfälle angekündigt. Auch Gewitter könnte es vereinzelt geben. Der Deutsche Wetterdienst gab am Freitag eine offizielle Unwetterwarnung für München heraus. Bislang gilt diese bis Samstagmorgen um 8 Uhr. Einlass in der Messe München, wo das Konzert stattfinden wird, ist ab 14 Uhr.

Doch was bedeutet das konkret, sollte am Samstagabend ein Unwetter das Veranstaltungsgelände heimsuchen? In einem Interview mit der "Abendzeitung" erklärt Tobias Kapfelsberger, Sprecher des für die Sicherheit bei solchen Großveranstaltungen zuständigen Kreisverwaltungsreferats (KVR), dieses Szenario. Schon vor Beginn der Veranstaltung gebe es eine enge Abstimmung zwischen Veranstaltungsleitung, KVR, Polizei und Feuerwehr. Alle 30 bis 60 Minuten werde diese Runde tagen und eine regelmäßige Lagebesprechung durchführen.

Das passiert bei einem starken Gewitter

Eines ist klar: Sollte es wegen eines Unwetters und heftigen Gewittern wirklich zu einer Unterbrechung des Konzerts oder sogar zu einer Absage kommen, greift ein Evakuierungsplan. Die 130.000 Gäste würden dann "in feste Gebäude in Sicherheit" gebracht werden. Es sei in diesem Fall wichtig, auf die Durchsagen und Anweisungen zu achten und diesen Folge zu leisten. Schon vor dem Konzert soll ein Sicherheitsvideo auf den LED-Wänden in der Messe München Hinweise zu einer möglichen Evakuierung geben.

Bei starken Regenfällen - ohne Blitz und Donner - wird das Konzert in jedem Fall stattfinden. Hier sollten jedoch die Besucher berücksichtigen, dass Schirme auf dem kompletten Gelände aufgrund von Sicherheitsbestimmungen verboten sind. Das gilt sowohl für herkömmliche Schirme als auch für Knirpse im Taschenformat. Der Veranstalter, die Leutgeb Entertainment Group, gibt in seinem Instagram-Post wichtige Tipps: "Bitte bringt wasserfeste Kleidung oder Regenponchos mit." Nass wird es wohl in jedem Falle ...