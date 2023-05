1 PCR-Tests sind aufwendiger und teurer als Schnelltests, aber in der Regel zuverlässiger. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Wer Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatte, hat eigentlich Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test. Doch dabei sind einige Hürden zu nehmen – wie eine Familie über die Feiertage lernen musste.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Das Weihnachtsfest hatte sich die Ludwigsburgerin Andrea Schmidt (alle Namen geändert) wohl ganz anders vorgestellt. Ihr Sohn Max war an Heiligabend zu Besuch gekommen. Was der Student nicht wusste: Er hatte sich, obwohl genesen und geimpft, bei einem Kommilitonen mit dem Coronavirus angesteckt. Das hatte sein Schnelltest, den er extra noch gemacht hatte, aber nicht angezeigt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag zeigte er starke Symptome und ließ deshalb einen PCR-Test machen, der prompt positiv ausfiel.