1 Sebastian Deyle musste die Dreharbeiten wegen eines medizinischen Notfalls unterbrechen. Foto: IMAGO/Future Image

Sebastian Deyle meldet sich mit beängstigenden Nachrichten bei seinen Fans. Der einstige "Rote Rosen"-Darsteller musste von Rettungskräften vom Set seines neuen Projekts abtransportiert werden.











Sebastian Deyle (47) hat am Set seiner neuen Serie am vergangenen Dienstag eine schwere Nierenkolik erlitten. Das berichtete der Schauspieler später in seiner Instagram-Story. Zwei Stunden sei der Eingriff, bei dem ihm ein Nierenstein entfernt wurde, zu diesem Zeitpunkt erst her.