So beantwortet Allianz MTV Stuttgart die Trainer-Frage

1 Tore Aleksandersen will gerne schnell wieder an die Seitenlinie zurückkehren – langfristig planen kann Allianz MTV Stuttgart mit seinem schwer erkrankten Trainer aber nicht. Foto: Baumann

Der Chefcoach des Volleyball-Bundesligisten hat Krebs im Endstadium, lag zuletzt eine Woche im Krankenhaus. Der Meister würde mit Aleksandersen gerne weitermachen, hat nun aber auch eine andere Option.









Es ist im Sport nie ein Fehler, Entscheidungen zu treffen, die mehrere Optionen bieten. So gesehen haben die Verantwortlichen von Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart zuletzt höchst professionell an einer doppelten Antwort auf die Trainerfrage gearbeitet – und am Ende einen Mann verpflichtet: Konstantin Bitter.