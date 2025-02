Sorge um Oberhaupt der katholischen Kirche: Papst Franziskus: „Betet für mich“

1 Der Papst dankt seinen Ärzten im Gemelli-Krankenhaus Foto: dpa/Andrew Medichini

Papst Franziskus hat aus dem Krankenhaus heraus an die katholischen Gläubigen weltweit appelliert, für ihn zu beten. Im Sonntagsgebet des Kirchenoberhaupts, das wegen seiner Lungenentzündung dieses Mal nur schriftlich verbreitet wurde, bedankte sich der 88-Jährige für all die Unterstützung, die er erhalten habe. Insbesondere dankte er seinen Ärzten im Gemelli-Krankenhaus in Rom, wo er seit zehn Tagen behandelt wird.