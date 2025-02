Sorge um Justin Bieber? : Sprecher leugnet Drogengerüchte

1 Justin Bieber wurde im August 2024 erstmals Vater. Foto: ddp

Justin Bieber weist Gerüchte um einen Drogenrückfall zurück. Ein Sprecher des Sängers dementierte nun Vorwürfe besorgter Fans, die in den vergangenen Wochen die Runde gemacht hatten.











Justin Bieber (30) will mit den Gerüchten um seinen angeblichen Drogenkonsum und seine Gesundheit aufräumen. In einem Statement gegenüber dem Klatschportal "TMZ" sagte ein Sprecher des Popstars nun, die Behauptung sei falsch und nannte die Anschuldigungen "anstrengend" und "bedauernswert". "Trotz der offensichtlichen Wahrheit sind einige Menschen entschlossen, negative, anzügliche und schädliche Narrative am Leben zu halten", wird der Sprecher zitiert.