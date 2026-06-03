Sorge um Ingrid Alexandra: Stalker von norwegischer Prinzessin bekommt Kontaktverbot

Ein Australier schrieb Ingrid Alexandra eine Karte - um sich nach eigenen Angaben mit ihr anzufreunden. Jetzt darf er sich der Prinzessin nicht mehr nähern. Die Norwegerin hat noch ganz andere Sorgen.
Sydney/Oslo - Ein Mann aus Australien darf sich der norwegischen Prinzessin Ingrid Alexandra laut Medienberichten zwei Jahre lang nicht nähern, nachdem er eine Karte an die 22-Jährige geschrieben hatte. Ein Gericht sprach ein Kontaktverbot gegenüber dem 63-Jährigen aus, wie der "Sydney Morning Herald" berichtete. Außerdem darf er die Universität von Sydney demnach zwei Jahre lang nicht betreten. Dort studiert die Erbprinzessin derzeit internationale Beziehungen und politische Ökonomie.