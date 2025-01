Das erste öffentliche Wiedersehen mit Ex-Tennisstar Anna Kournikova (43) seit über zwei Jahren sorgt für große Besorgnis bei ihren Fans. Die ehemalige Weltranglistenachte wurde am Samstag in einem Rollstuhl im luxuriösen Einkaufszentrum Bal Harbour in Miami gesichtet.

Die gebürtige Russin, die seit über 20 Jahren mit dem spanischen Sänger Enrique Iglesias (49) liiert ist, trug einen orthopädischen Stützschuh am Fuß, was auf eine kürzlich erlittene Verletzung hindeutet. Die Fotos, die "Mail Online" veröffentlichte, zeigen die sonst so stilsichere Kournikova ungewohnt leger in einem schwarzen Jogginganzug, mit Sonnenbrille und einem lockeren Dutt. An ihrer Seite sind ihre Töchter Lucy (7) und Mary (4) zu sehen sowie einige Freunde.

Leben abseits des Rampenlichts

Nach ihrem frühen Karriereende im Mai 2003 - mit nur 21 Jahren musste sie den Tennisschläger aufgrund von Rückenproblemen an den Nagel hängen - hat sich Kournikova weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Während ihrer aktiven Zeit feierte sie besonders im Doppel große Erfolge, an der Seite der Schweizer Tennisspielerin Martina Hingis (44) gewann sie die Australian Open 1999.

Privates Glück mit Enrique Iglesias

Ihr größtes Glück fand Anna Kournikova jedoch abseits des Courts. Seit 2001 ist sie mit dem spanischen Musiker Enrique Iglesias zusammen, den sie beim Dreh seines Musikvideos zum Song "Escape" (2001) kennenlernte. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder - die Zwillinge Lucy und Nicholas sowie Tochter Mary. Über ihren Beziehungsstatus wird bis heute spekuliert: Mal dementiert Iglesias eine Hochzeit, dann spricht er wieder von Kournikova als seiner "Ehefrau".

Der Sänger gibt regelmäßig private Einblicke in ihr Familienleben in Miami. "Ich genieße es, Zeit zu Hause mit den Kindern zu verbringen, sie zur Schule zu bringen und sie aufwachsen zu sehen", verriet er erst kürzlich bei einer Preisverleihung. "Sie wachsen so schnell. Ich möchte jeden Moment davon genießen."

Ob und wie lange Anna Kournikova auf den Rollstuhl angewiesen sein wird, ist bisher nicht bekannt. Die Fans hoffen auf eine baldige Genesung der ehemaligen Sportlerin.