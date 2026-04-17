Sängerin Cher hat erneut einen Antrag auf Vormundschaft über ihren Sohn Elijah Blue Allman gestellt. In den Gerichtsunterlagen beschreibt die 79-Jährige den Zustand des 49-Jährigen als dramatisch verschlechtert. Derzeit sitzt Allman in New Hampshire in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik.
Weltstar Cher (79) hat erneut einen Antrag auf Vormundschaft über ihren Sohn Elijah Blue Allman gestellt. Wie das US-Magazin "People" unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtet, reichte die 79-Jährige zu Beginn der Woche entsprechende Papiere beim Los Angeles Superior Court ein. Anders als beim ersten Anlauf im Dezember 2023, bei dem sich die Sängerin selbst als alleinige Vormundin vorgeschlagen hatte, soll diesmal der Nachlassverwalter Jason Rubin die Aufgabe übernehmen.