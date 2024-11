Sorge um Ehefrau von König Charles: Königin Camilla muss Termine absagen

1 Königin Camilla ist an einer Infektion der unteren Atemwege erkrankt. Foto: IMAGO/AAP

Königin Camilla muss aus gesundheitlichen Gründen mehrere Termine in dieser Woche absagen. Das hat der britische Palast bekannt gegeben. Die Ehefrau von König Charles leide an einer Infektion der unteren Atemwege.











Die britischen Royals versetzen die Bevölkerung erneut mit negativen Nachrichten über ihre Gesundheit in Sorge. Am 5. November gab der Buckingham-Palast bekannt, dass Königin Camilla (77) aufgrund ihres Gesundheitszustands zu ihrem großen Bedauern gezwungen sei, einige Termine in dieser Woche abzusagen. "Ihre Majestät, die Königin, leidet derzeit an einer Infektion der unteren Atemwege, für die ihre Ärzte eine kurze Ruhezeit empfohlen haben", heißt es in dem Statement, das unter anderem der BBC vorliegt.