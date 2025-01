Sorge um die Godmother of Punk: Patti Smith: Zusammenbruch während Auftritt in Brasilien

Die US-amerikanische Punkrock-Ikone Patti Smith (78) musste einen Auftritt in São Paulo unerwartet beenden. Wie die brasilianische Lokalzeitung "Folha de S.Paulo" berichtet, brach die Musikerin am 29. Januar während eines Vortrags über den Klimawandel nach 30 Minuten vor dem Publikum plötzlich zusammen.

Später sei die als "Godmother of Punk" bekannte Lyrikerin in einem Rollstuhl zurück auf die Bühne gekehrt und habe sich für den Kollaps entschuldigt, so das Medium weiter. "Leider bin ich krank geworden und der Arzt hat gesagt, dass ich nicht weitermachen kann. Also müssen wir uns etwas einfallen lassen. Und ich fühle mich sehr schlecht," sagte Smith demnach. Der Auftritt wurde anschließend abgebrochen.

Soundwalk Collective gibt Erklärung ab

In der brasilianischen Metropole war Patti Smith gemeinsam mit der aus Berlin stammenden Gruppe Soundwalk Collective aufgetreten. Mit dem experimentellen Klangkunstkollektiv ist sie schon seit mehreren Jahren bei Shows rund um den Globus unterwegs. In ihrer Instagram-Story veröffentlichten die Künstler eine Erklärung zu dem Zusammenbruch und sprachen von einer "sehr bewegenden Erfahrung".

"Patti hatte in den letzten Tagen mit schwerer Migräne zu kämpfen und auf der Bühne wurde ihr schwindelig," stand darin zu lesen. Dennoch habe die 78-Jährige für ihre Fans auftreten wollen. "Sie wird jetzt von den besten Ärzten auf die liebevollste Art und Weise behandelt," so das Statement weiter. Am zweiten Abend in São Paulo, am 30. Januar wolle Smith wieder auftreten.

Patti Smith wurde als Dichterin und Sängerin Mitte der 70er-Jahre zur Kultfigur der Underground- und Punkkultur. Besondere Bekanntheit erlangte sie durch den gemeinsam mit Bruce Springsteen (75) geschriebenen Song "Because the Night". Im Sommer 2025 absolviert Smith auch mehrere Auftritte in Deutschland, darunter am 11. Juli in Berlin und am 14. Juli in München.