Sorge um den Sänger: Schon wieder: Marius Müller-Westernhagen sagt Konzerte ab

Nach der Konzertabsage in Stuttgart im Mai: Marius Müller-Westernhagen muss erneut zwei Auftritte kurzfristig canceln. Betroffen sind die Gigs in Mönchengladbach und Coburg. Wieder spielen gesundheitliche Gründe eine Rolle.

Marius Müller-Westernhagen (75) sagt kurzfristig zwei ausverkaufte Konzerte ab. Am heutigen Dienstag (20. August) hätte der Superstar im Sparkassenpark in Mönchengladbach auftreten sollen. Für den Freitag (23. August) war ein Gig auf dem Schlossplatz in Coburg vorgesehen. Westernhagens Team gab die enttäuschende Nachricht auf der offiziellen Instagram-Seite des Musikers bekannt.

Als Grund für die Absage nennt das Statement eine Infektion des Sängers. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit, bis geklärt ist, ob es für die beiden abgesagten Konzerte Ersatztermine geben wird. Die Karten können aber auch bei den Vorverkaufsstellen, bei denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden. "Künstler, Management und Veranstalter bedauern die Absage sehr und hoffen auf das Verständnis der Fans", heißt es in der Stellungnahme.

Weitere Absagen soll es nicht geben. So soll das Konzert in Dresden am Samstag, dem 24. August, voraussichtlich stattfinden - obwohl es nur einen Tag nach dem abgesagten Gig in Coburg angesetzt ist. Nach einer kleinen Pause geht es dann am 27. August in Halle weiter.

Im Mai schon Konzertabsage in Stuttgart

Die Absagen für Mönchengladbach und Coburg sind nicht die ersten auf Westernhagens aktueller Tour. Bereits im Mai zog er in Stuttgart die Notbremse. Und das noch kurzfristiger als jetzt. Am 21. Mai hätte der "Freiheit"-Sänger in Baden-Württembergs Hauptstadt spielen sollen. Doch backstage ging es ihm plötzlich schlecht, musste medizinisch behandelt werden.

"Meine Ärzte haben mich gestern leider aus dem Spiel nehmen müssen, um nichts zu riskieren", schrieb Westernhagen einen Tag später bei Instagram. Es war von einem verschleppten Infekt die Rede.

Nach sechs Jahren Pause startete Marius Müller-Westernhagen im Mai 2024 seine neue Tour, die er zum Anlass seines runden Geburtstags "75 Live" nannte. Am heutigen Dienstag hätte nach einer dreimonatigen Unterbrechung der zweite Teil der Tournee beginnen sollen. Am 7. September soll die Konzertreise in Rostock zu Ende gehen.