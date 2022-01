1 Fährt gern Rad und Bahn, aber der Führerschein-Tauchaktion auch Auto: Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Stuttgart - Ab 65 den Führerschein abgeben und im Gegenzug einmalig ein Jahresticket im Verkehrsverbund erhalten? Dieses völlig freiwillige Angebot gibt es seit 2015 im Landkreis Ludwigsburg und seit 2020 im Kreis Esslingen und in Stuttgart, ohne dass es sich damals zum Aufreger entwickelt hätte. Seitdem Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) das Angebot auf 14 Verbünde im Land ausgeweitet und dafür geworben hat, ist das anders. Die Kraftfahrzeuginnung Region Stuttgart wittert Unbill.

„Gut nachzudenken“, rät die Innung, weil die Entscheidung „unumkehrbar“ sei. „Einmal futsch, immer futsch“, sagt Reiner Äckerle, Autohausinhaber in Korb. „Nur der Führerschein eröffnet alle Möglichkeiten unbeschränkt mobil zu sein. Wer fit genug ist, auf belebten Straßen Rad zu fahren, ist auch fit genug für das Autofahren“, sagt Innungsgeschäftsführer Christian Reher.

Ticket- statt Autokosten

Obermeister Torsten Treiber warnt vor den finanziellen Folgen: Es könnten „jahrzehntelang Ticketkosten anfallen“. Das ist richtig, allerdings fallen wohl Kosten für das Auto weg. Die Fahrzeuge würden immer moderner. Bald „werden wir selbstfahrende Autos in einer nie dagewesenen Leistungsfähigkeit erleben“, so Treiber, für die man einen Führerschein brauche. Daimler habe bereits Level 3 erreicht, „bei dem man am Lenkrad Zeitung lesen kann.“ Level 4 mit Autopilot sei nicht mehr weit. Level 3 gilt bei Daimler übrigens nur auf geeigneten Autobahnabschnitten in Deutschland bis 60 Kilometer pro Stunde, also bei hohem Verkehrsaufkommen oder Stau. Mit der Annahme des ÖPNV-Jahrestickets „würden uns Kunden fehlen, das ist kein Geheimnis, sondern eine unerfreuliche Nebenwirkung“, so Äckerle.

Hermann will die Sache nicht so hoch hängen. 5300 Seniorinnen und Senioren haben seit 2015 das Angebot angenommen. Es könne „ jeder nach eigenem Wohlgefühl und Sicherheitsempfinden entscheiden, ob er oder sie mitmachen möchte“. Das Schöne am ÖPNV sei, „dass man gefahren wird“, so der Minister. Er selbst ist 69 und setzt sich auch selbst ans Steuer. „Für mich sehe ich derzeit keinen Grund, den Führerschein abzugeben. Ich steige aber dennoch oft und gerne um - vor allem auf das Fahrrad“, sagt Hermann.