Sorge an Weihnachten: Märtha Louise erklärt: Deshalb fehlten sie und Durek beim Gottesdienst

1 Märtha Louise und Durek Verrett heirateten im August 2024. Foto: imago/NTB ROY

Märtha Louise von Norwegen und ihr Ehemann fehlten beim traditionellen Weihnachtsgottesdienst der Königsfamilie. Was dahinter steckt, erklärte sie in einem Statement.











Die norwegische Königsfamilie besucht an Weihnachten traditionell den Gottesdienst in der Holmenkollen-Kapelle in Oslo. Auffallend abwesend waren dabei dieses Jahr Märtha Louise von Norwegen (53) und ihr Ehemann Durek Verrett (50). Weil die Tochter des norwegischen Königspaares weiß, wie gerne die Presse über sie berichtet, wollte sie ihr diesmal zuvorkommen. In einem Statement auf Instagram erklärte sie, warum sie und ihr Ehemann nicht an der Messe teilnehmen konnten.