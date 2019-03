1 Sophie Turner kann auch anders Foto: Birdie Thompson/AdMedia/ImageCollect

"Game of Thrones"-Schauspielerin Sophie Turner hat bei einem Eishockey-Spiel in New York spontan gezeigt, wie sie den Besuch eines Sportevents zelebriert. Und hat damit nicht nur Rapper Drake beeindruckt.

Schauspielerin Sophie Turner (23, "X-Men: Apocalypse") hat am Dienstag im Madison Square Garden beim Spiel der New York Rangers gegen die Detroit Red Wings unerwartet für ein kleines Highlight gesorgt. Als sie plötzlich auf der großen Leinwand zu sehen war, ließ sich die "Game of Thrones"-Schauspielerin zu einer spontanen Einlage hinreißen.

"Das war großartig!"

Als ihr Gesicht auf der Video-Leinwand erschien, grinste Turner erst breit, winkelte dann die Arme zur Dab-Pose an und stürzte schließlich ihren Becher Rotwein unter dem Jubel der Zuschauer in einem Zug hinunter. Ihr Verlobter Joe Jonas (29, "Sucker") saß neben ihr und lachte über die spontane Showeinlage seiner zukünftigen Ehefrau. Nach vollendeter Tat verabschiedete sich Turner mit der zur Siegerpose geballten Faust und einem Lachen auf dem Gesicht.

Das Video dazu teilte Turner auf ihrem Instagram-Account. Unter unzähligen belustigten Fan-Kommentaren findet sich auch Rapper Drake (32, "Scorpion"), der schreibt: "Wow, Inspiration für 2020 und mehr". Rangers-Spieler Brendan Lemieux (23) kommentierte wiederum: "Das war großartig!" Und das, obwohl sein Team verloren hatte.