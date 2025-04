Sie spielte in Filmen wie Russell Crowes "Noah" (2014) oder Jessica Albas "An Invisible Sign" (2010): Sophie Nyweide machte sich als Jungschauspielerin einen Namen. Am Montag, 14. April, ist der ehemalige Kinderstar mit nur 24 Jahren verstorben. Die Ursache ist bislang nicht bekannt. Doch laut den letzten Worten ihrer Familie scheint sie unter Traumata gelitten zu haben.

In einem online veröffentlichten Nachruf verfasste die Familie bewegende Zeilen über das Mädchen, das alles zu erreichen schien, was es sich in den Kopf gesetzt hatte. "Kreativ, sportlich und weise über ihr Alter hinaus, hat Sophie in der Zeit, in der sie auf der Erde tanzte, so viel erreicht (buchstäblich - sie tanzte, während sie sich bewegte!)." Sophie Nyweide sei eine freundliche und vertrauensvolle junge Frau gewesen.

"Sie träumte davon, Schauspielerin zu werden, ohne jemals zu wissen, dass ihre Mutter (Shelly Gibson, Anm. der Red.) Schauspielerin war, also tat sie es auch mit einer Leichtigkeit, über die wir alle staunen. Sie schien am glücklichsten an einem Filmset zu sein, wenn sie jemand anderes sein konnte."

Innere Kämpfe und Traumata

Eine Flucht aus ihrem eigenen Leben skizzierte sie auch in ihrer Kunst. "Sie schrieb und zeichnete unersättlich und ein Großteil dieser Kunst zeigt die Tiefe, die sie hatte, und sie repräsentiert auch den Schmerz, den sie erlitt." Viele ihrer Schriften und Kunstwerke seien Landkarten ihrer Kämpfe und Traumata. "Selbst mit diesen Roadmaps, Diagnosen und ihren eigenen Enthüllungen sind diejenigen, die ihr am nächsten stehen, sowie Therapeuten, Strafverfolgungsbeamte und andere, die versucht haben, ihr zu helfen, untröstlich, dass ihre Bemühungen sie nicht vor ihrem Schicksal retten konnten", heißt es in dem Nachruf.

Ihr Tod habe ein Loch hinterlassen. "Traurigkeit, Verlust, Herzschmerz und sogar Wut sind für diejenigen präsent, die sie liebten und jetzt ohne ihr Lachen, ihre ansteckende Leidenschaft und ihren Enthusiasmus weitermachen müssen - ohne diese erstaunlichen blauen Augen, die direkt in die Seele schauen konnten." Ihr Leben habe zu früh geendet. "Möge es nicht umsonst sein. Mögen wir alle aus ihrem kurzen Leben auf der Erde lernen und es besser machen. Ja, wir alle müssen unsere Kinder schützen und es besser machen", endet die Mitteilung ihrer Familie.

Nyweide bekam 2006 ihren ersten Schauspieljob. Es folgten unter anderem Rollen in "Mammut" (2009) oder "Schatten & Lügen" (2010). Anstelle von Geschenken oder Blumen bat ihre Familie um Spenden an Rainn (Rape, Abuse & Incest National Network), eine amerikanische Organisation gegen sexuelle Gewalt.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111