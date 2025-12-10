Sophie Kinsella: Shopaholic-Autorin im Alter von 55 Jahren gestorben

Die britische Bestsellerautorin Sophie Kinsella (1969-2025) ist tot. Die traurige Nachricht teilte die Familie der Schriftstellerin, die durch die "Shopaholic"-Buchreihe bekannt wurde, auf Instagram mit. "Wir sind untröstlich, mitteilen zu müssen, dass unsere geliebte Sophie (alias Maddy, alias Mummy) heute Morgen verstorben ist", heißt es am Mittwoch in einem Beitrag. Im Alter von 55 Jahren sei sie "friedlich eingeschlafen". Sie starb nur zwei Tage vor ihrem 56. Geburtstag. In den letzten Tagen sei sie von ihren liebsten Dingen umgeben gewesen, berichtet die Familie: "Familie, Musik, Wärme, Weihnachten und Freude".

Für die Familie sei ein Leben ohne Kinsellas Lebensfreude kaum vorstellbar. In der Nachricht erinnern die Angehörigen auch an Kinsellas schwere Erkrankung: 2022 war bei ihr ein Glioblastom, ein bösartiger Hirntumor, diagnostiziert worden. Das hatte Kinsella 2024 öffentlich gemacht. "Trotz ihrer Krankheit, die sie mit unvorstellbarem Mut ertrug, sah Sophie sich als wahrhaft gesegnet - mit einer so wunderbaren Familie und Freunden und dem außergewöhnlichen Erfolg ihrer Karriere als Schriftstellerin", schreibt die Familie. "Sie nahm nichts als selbstverständlich hin und war für immer dankbar für die Liebe, die ihr entgegengebracht wurde." Der Verlust gehe so tief, dass es ihnen das Herz breche, erklärten ihre Liebsten.

Mit "Shopaholic"-Romanen zur Star-Autorin

Sophie Kinsella wurde mit ihrer "Shopaholic"-Reihe um die kaufsüchtige Finanzjournalistin Rebecca Bloomwood zu einem Phänomen. Der erste Band erschien im Jahr 2000 unter dem Titel "Die Schnäppchenjägerin". Ihre Romane verkauften sich mehr als 50 Millionen Mal und wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Die ersten beiden Bücher der Serie wurden 2009 als "Shopaholic - Die Schnäppchenjägerin" mit Isla Fisher (49) als Rebecca Bloomwood verfilmt. Ihr Roman "Sag's nicht weiter, Liebling" kam 2019 auf die Leinwand.

Ihren letzten Roman veröffentlichte Kinsella 2024. In "Wie fühlt es sich an?" schrieb sie über ihre Krebsdiagnose. Die Autorin hinterlässt ihren Ehemann Henry Wickham sowie fünf gemeinsame Kinder: die Söhne Freddy, Hugo, Oscar und Rex sowie Tochter Sybella.