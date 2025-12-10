Sophie Kinsella: Shopaholic-Autorin im Alter von 55 Jahren gestorben

Trauer um Sophie Kinsella: Die Bestsellerautorin, die mit ihrer "Shopaholic"-Reihe Millionen Leser begeisterte, ist mit 55 Jahren gestorben. 2024 hatte sie ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht.
Die britische Bestsellerautorin Sophie Kinsella (1969-2025) ist tot. Die traurige Nachricht teilte die Familie der Schriftstellerin, die durch die "Shopaholic"-Buchreihe bekannt wurde, auf Instagram mit. "Wir sind untröstlich, mitteilen zu müssen, dass unsere geliebte Sophie (alias Maddy, alias Mummy) heute Morgen verstorben ist", heißt es am Mittwoch in einem Beitrag. Im Alter von 55 Jahren sei sie "friedlich eingeschlafen". Sie starb nur zwei Tage vor ihrem 56. Geburtstag. In den letzten Tagen sei sie von ihren liebsten Dingen umgeben gewesen, berichtet die Familie: "Familie, Musik, Wärme, Weihnachten und Freude".