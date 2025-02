Sophie Auster im Gespräch: „Er ist überall“

1 Sophie Auster über ihr Aufwachsen: „Ich hatte eine besondere Kindheit.“ Foto: Spencer Ostrander

Sophie Auster spricht über den Verlust ihres Vaters Paul Auster, die Herausforderungen des Mutterseins, die Entstehung ihres neuen Albums unter schwierigen Umständen und über ihre großartige Mutter Siri Hustvedt.











Sophie Auster hat ein neues Album gemacht, das unter schwierigen Umständen entstand: ihre Nichte und ihr Bruder starben, bei ihrem Vater wurde Krebs diagnostiziert, sie wurde schwanger, ihr Sohn kam auf die Welt, dann starb ihr Vater Paul Auster. Was macht das mit einem, wenn dieses Glück, Mutter zu werden, so nah an einem großen Verlust und Trauer steht?