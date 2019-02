1 Sophia Vegas ist zum ersten Mal Mutter geworden Foto: Kathy Hutchins/Shutterstock.com

Babyfreuden bei Sophia Vegas und ihrem Freund Daniel Charlier: Die beiden sind am Sonntag Eltern einer Tochter geworden.

Sophia Vegas (31) ist zum ersten Mal Mutter geworden. "Amanda ist da und gesund", teilte Daniel Charlier, der Vater des neugeborenen Mädchens, dem Sender RTL in einer Nachricht am Sonntag mit. Das Baby sei eine Woche früher als geplant per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen.

RTL zufolge hatte Vegas am Sonntagmorgen mit einer Videobotschaft mitgeteilt, dass ihre Fruchtblase geplatzt sei und sie deswegen bereits im Krankenhaus sei. Zwei Stunden später habe sie ihre Tochter Amanda demnach dann im Arm halten können.

Im August 2018 hatte Sophia Vegas während ihrer Teilnahme an der Reality-TV-Show "Promi Big Brother" verraten, zum ersten Mal schwanger zu sein. Aus gesundheitlichen Gründen musste sie den Container damals vorzeitig wieder verlassen. Im September präsentierte sie auf ihrem Instagram-Account schließlich zum ersten Mal ein Foto mit ihrem neuen Freund und Vater ihres Kindes, dem US-amerikanischen Investmentbanker Daniel Charlier. Zuvor war Vegas von 2010 bis 2017 mit Bert Wollersheim verheiratet gewesen.