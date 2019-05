1 Sophia Vegas schwebt weiter im Mutterglück Foto: Kathy Hutchins/Shutterstock.com

Sophia Vegas empfindet "bedingungslose Liebe und Dankbarkeit" für ihre Tochter Amanda. Wie sie jetzt auf Instagram verraten hat.

Sophia Vegas (31) schwebt weiter auf Wolke sieben. Fast täglich zeigt sie voller Stolz ihr Familien-Glück auf Instagram und postet Bilder ihrer kleinen Tochter Amanda, die am 3. Februar zur Welt kam. Dass sie über alle Maßen happy ist, bekräftigt die 31-Jährige jetzt wieder mit einer ganzen Reihe von süßen Schnappschüssen.

Zu den Bildern der putzmunteren Amanda schreibt sie: "Wenn ich bedingungslose Liebe und Dankbarkeit definieren müsste, würde es exakt so ausdrücken. Es macht mich so glücklich unsere kleine Prinzessin von Tag zu Tag strahlen und wachsen zu sehen." Und auch ihre Follower sind von den Bildern entzückt: "Oh mein Gott, wie süß sie doch ist", schreibt zum Beispiel eine Userin.

Im August 2018 hatte Sophia Vegas während ihrer Teilnahme an der Reality-TV-Show "Promi Big Brother" verraten, zum ersten Mal schwanger zu sein. Aus gesundheitlichen Gründen musste sie den Container damals vorzeitig wieder verlassen. Im September präsentierte sie auf ihrem Instagram-Account schließlich zum ersten Mal ein Foto mit ihrem neuen Freund und Vater ihres Kindes, dem US-amerikanischen Investmentbanker Daniel Charlier. Zuvor war Vegas von 2010 bis 2017 mit Bert Wollersheim verheiratet gewesen.