1 Sophia Thomalla applaudiert ihrem Lover Loris Karius Foto: imago images / Seskim Photo

Sophia Thomalla und ihr Torwart Loris Karius kommen gar nicht mehr von ihrer rosa Wolke herunter: Auf Instagram hat die 25-Jährige nun ein Pärchen-Bild gepostet, auf dem sie nicht glücklicher aussehen könnte.

So ein gelöstes Lachen sieht man von Sophia Thomalla (29) eher selten. Bei Instagram feiert die tätowierte Schönheit ihr Leben - und noch immer ihre neue Liebe. Auf ihrem Account hat die 29-Jährige jetzt ein Foto gepostet, bei dem sie und ihr Lover Loris Karius (25) scheinbar in bester Urlaubsstimmung mit der Sonne um die Wette strahlen.

Die Liebesphase hält nun schon eine Weile an: Am 16. Januar hatte Thomalla zum ersten Mal ein Knutschbild mit dem Profi-Fußballer gepostet. "Jetzt schon das beste Jahr!", kündigte sie dazu euphorisch an. Thomalla, die kurz zuvor noch mit dem Sänger und Ex-Mann von Gwen Stefani (49), Gavin Rossdale (53, "Machine Head"), zusammen war, sorgte auch am Frauentag wieder für Diskussionen. Sie schrieb zu einem Bild ihres Torwarts gewohnt provokant: "Frauentag? Pff. I wanna celebrate this guy!" (dt: Ich will diesen Mann feiern!") Was natürlich einige Fans verärgert hat - aber das hat Thomalla ja noch nie gestört.