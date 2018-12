Sophia Thomalla und Loris Karius Gibt es einen neuen Mann in ihrem Leben?

Von (the/spot) 29. Dezember 2018 - 10:47 Uhr

Loris Karius und Sophia Thomalla wurden zusammen in Miami gesichtet Foto: [M] katatonia82/Shutterstock.com / imago/Future Image

Das Liebesleben von Sophia Thomalla sorgt mal wieder für Verwirrung. Es scheint mit Torwart Loris Karius einen neuen Mann in ihrem Leben zu geben.

Gibt es einen neuen Mann im Leben von Sophia Thomalla (29)? Zumindest ist da ein neuer Post in ihrer Instagram Story von Samstagmorgen, der Rätsel aufgibt. In der Funktion des sozialen Netzwerks veröffentlichte die Tochter von "Tatort"-Star Simone Thomalla ein Bild des deutschen Fußball-Torwarts Loris Karius (25). Zum Schwarz-Weiß-Foto verlinkte sie sein Profil und zeichnete ein Herz daneben.

In Miami und Istanbul

Außerdem veröffentlichten mehrere Medien - unter anderem "Daily Mail" und "TMZ" - Fotos, die Thomalla und Karius knutschend und turtelnd am Strand in Miami zeigen. Dort genossen die beiden am Freitag offenbar ihre Zweisamkeit. Laut "Bild" wurden sie außerdem vor kurzem gemeinsam in Istanbul, wo der Torwart als Leihspieler des FC Liverpool bei Besiktas Istanbul unter Vertrag steht, beim Einkaufen gesichtet.

Was ist mit Gavin Rossdale?

Für Verwirrung sorgen die Knutsch-Fotos mit dem Sportler, da zuletzt über eine Beziehung von Sophia Thomalla und Musiker Gavin Rossdale (53, "Broken Pieces") spekuliert worden war. Anfang November hatten die 29-Jährige und der Ex-Mann von Gwen Stefani (49, "The Sweet Escape") noch gemeinsam eine Gala in Los Angeles besucht.