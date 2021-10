1 Alexander Zverev und Sophia Thomalla Foto: dpa/Marijan Murat

Stuttgart - Der Instagram-Post ist ziemlich eindeutig. Sophia Thomalla (32) liegt mit einem Mann auf dem Strand, umschlingt ihn und gibt ihm einen Kuss. Darauf markiert: Tennis-Star Alexander Zverev (24). Jung und sportlich – das scheint das Beuteschema der Schauspielerin zu sein. Zumindest bestätigt das ihr vermutlich neuer, acht Jahre jüngerer Freund sowie ein Blick auf ihre Vergangenheit. Doch auch der Profisportler war bisher kein Kind von Traurigkeit.

Fußball, Handball, Tennis – die Thomallas und die jungen Sportler

Sophia Thomalla ist für ihre lockeren Sprüche und ihre Vorliebe für Überraschungen bekannt. Auch die Beziehung zu Alexander Zverev kam scheinbar aus dem Nichts. Ein offizielles Statement der beiden gibt es bisher noch nicht.

Ein Blick auf die Chronik der Ex-Freunde von Sophia Thomalla zeigt: Sie werden immer jünger. Zumindest dem Beruf ist sie dieses Mal treu geblieben. Auch ihr Ex-Freund Loris Karius (28) war Profisportler. Erst im Juni machte Sophia das Beziehungsaus mit dem Fußballer öffentlich.

Ob das Faible für die jungen Sportler in der Familie liegt? Denn auch Sophia Thomallas Mutter, die Schauspielerin Simone Thomalla, war 12 Jahre mit dem 20 Jahre jüngeren Handballer Silvio Heinevetter zusammen. Erst vor Kurzem trennte sich das Paar. Und sein Vorgänger war wiederum die Fußball-Ikone Rudi Aussauer, der 2019 verstorben ist.

Sophia Thomalla und ihre Skandal-Beziehungen

Erstmals für Gesprächsstoff sorgte Sophia Thomalla mit ihrer Beziehung zu dem Rammstein-Sänger Till Lindemann (58). Damals schienen es der Schauspielerin noch ältere Männer angetan zu haben. Die Beziehung hielt immerhin vier Jahre.

Danach wurde der Mann zwar etwas jünger, die Beziehung mit einem Ring am Finger dafür ernster: Im März 2016 gab sie dem Sänger Andy LaPlegua (46) das Ja-Wort. Danach ging alles Schlag auf Schlag: Im Mai 2017 folgte die Scheidung, im Juni gab sie die Beziehung zu dem internationalen Rockstar Gavin Rossdale (52) bekannt, die erneut etwa ein Jahr anhielt.

Ab 2019 wurde es dann mit Loris Karius jünger und sportlicher. Doch auch diese Liebe hielt nicht. Am Alter oder am Beruf kann es jedoch nicht gelegen haben, wie sich an Alexander Zverev zeigt. Hat Sophia mit dem Tennis-Ass endlich ihren Seelenverwandten gefunden? Zu wünschen wäre es ihr.

Alexander Zverev ist schon Vater

Auch der Olympiasieger hat für sein Alter schon eine beachtliche Vergangenheit, was Frauen betrifft. Bis Sommer 2020 war er mit der Ex-GNTM-Kandidatin Brenda Patea (28) zusammen. Aber so ganz aus seinem Leben verschwinden wird diese nicht mehr, denn kurz nach der Trennung verkündete das Model auf Instagram, dass sie schwanger ist.

Zur selben Zeit machte Zverev aber auch durch Nachrichten ganz anderer Natur auf sich aufmerksam. Seine Ex-Freundin Olga Scharipowa (24) beschuldigte ihn, sie geschlagen zu haben. Der Fall ging bis vors Gericht.

Fazit: Weder Sophia Thomalla noch Alexander Zverev haben eine blütenreine Weste. Aber vielleicht haben sie auch gerade deswegen zueinandergefunden? Zumindest auf ihrem ersten Pärchenfoto sehen die beiden glücklich und verliebt aus – und das ist ja die Hauptsache.