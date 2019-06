1 Glücklich strahlt das Promipärchen Loris Karius und Sophia Thomalla erstmals gemeinsam in die Kameras. Foto: Getty Images

Beim Sommerfest der Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“ ist das deutsche Model Sophia Thomalla erstmals mit ihrem Freund Loris Karius öffentlich aufgetreten.

Stuttgart - Seit etwa einem halben Jahr ist Sophia Thomalla mit dem deutschen Fußballtorwart Loris Karius offiziell zusammen. Am Montag haben sie erstmals öffentlich als Paar am Wannsee auf dem Sommerfest der Charity-Organisation „Ein Herz für Kinder“ in die Kameras der Fotografen gestrahlt.

Im Januar hatte sie das erste Foto mit ihm auf Instagram geteilt. Karius steht bei Beşiktaş Istanbul unter Vertrag und könne deshalb nur selten nach Deutschland kommen, sagte das Model der „Bild“. Deshalb sei die gebürtige Berlinerin im April zu ihm in die Türkei gezogen.

Laut Thomalla bot sich für den ersten gemeinsamen Auftritt das Sommerfest der Charity-Organisation an, denn Karius hat im Moment Sommerpause und ihr machten die Events von „Ein Herz für Kinder“ am meisten Spaß.

Im Video ist zu sehen, wie schwer verliebt das Paar ist: