Corona-Krise in Baden-Württemberg Quarantäne-Verweigerer landen bald in zwei Kliniken

Wer sich in Baden-Württemberg nicht an die Corona-Quarantäne hält, kann zwangseingewiesen werden. Bald schon soll es dafür spezielle Absonderungsplätze in zwei Kliniken geben – im württembergischen und im badischen Landesteil.