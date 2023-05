1 Fitness-Influencerin Sophia Thiel will anderen Betroffenen Mut machen. Foto: imago/Future Image

Sophia Thiel spricht in der "Bild am Sonntag" über ihre Bulimie und den langwierigen Kampf gegen die Krankheit. "Keiner wusste, wie sehr mich das alles belastet", so die Influencerin.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Etwas über zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass die bekannte Fitness-Influencerin Sophia Thiel (28) ihre Essstörung publik machte, mit der sie über lange Zeit zu kämpfen hatte. In "Bild am Sonntag" hat sich die 28-Jährige nun an den Beginn ihrer Krankheit erinnert. Nachdem ihr Job als Fitness-Influencerin immer mehr Zeit zu verschlingen begann, hätte sie ihre Familie und Freunde immer seltener gesehen, so Thiel. "Mein Werdegang wird immer so glorifiziert: vom gemobbten Moppelchen zum Muskelpaket. Aber keiner wusste, wie sehr mich das alles belastet und fast kaputt gemacht hat."