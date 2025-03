Sophia Thiel feiert 30. Geburtstag: (K)ein Leben für die Fitness

Sophia Thiel war als gefeierte Fitnessinfluencerin auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, als sie 2019 plötzlich für zwei Jahre verschwand. Der Drang nach Perfektion hatte sie krank gemacht. Am 13. März wird sie 30 Jahre alt - und steht heute an einem ganz anderen Punkt.

Sie beeindruckte Millionen mit ihrer Power und wurde innerhalb kürzester Zeit zum Star der Fitness-Szene. Dann verschwand Sophia Thiel plötzlich aus der Öffentlichkeit, um zwei Jahre später mit einer schonungslosen Wahrheit zurückzukehren: "Ich habe eine Essstörung." Am 13. März feiert die Influencerin ihren 30. Geburtstag - und steht heute an einem völlig anderen Punkt in ihrem Leben als noch vor wenigen Jahren.

Der steile Aufstieg zur Fitness-Ikone

Geboren 1995 im oberbayerischen Rosenheim, hatte Sophia Thiel in ihrer Jugend mit Übergewicht zu kämpfen. 2012, im Alter von 17 Jahren, begann sie mit dem Bodybuilding und nahm innerhalb von drei Jahren über 25 Kilogramm ab. Ihre Fitness-Reise dokumentierte sie ab Oktober 2014 auf ihrem YouTube-Kanal, der schnell eine riesige Fangemeinde anzog - und Thiel zu einer der ersten deutschen Fitnessinfluencerinnen machte.

Was folgte, war ein kometenhafter Aufstieg: über 900.000 Abonnenten auf YouTube, mehr als 190 Millionen Videoaufrufe, eigene Fitnessprogramme, Bücher und lukrative Werbepartnerschaften. Unter ihrem Markennamen entstanden eine Duftreihe, eine Fitnessmodekollektion, mehrere Ratgeber und Kochbücher. 2019 erschien sogar die erste Ausgabe des "Sophia Thiel Magazins". Thiel wurde zur Marke und zum Vorbild für Disziplin und Willenskraft. Doch was nach außen perfekt wirkte, zermürbte sie innerlich zunehmend.

Rückzug aus der Öffentlichkeit

2019 dann der Schock für ihre Fans: Sophia Thiel verschwand komplett aus der Öffentlichkeit. Keine Posts, keine Videos, keine Storys - und das zwei Jahre lang. 2021 kehrte sie schließlich ins Rampenlicht zurück und sprach erstmals offen über ihre Bulimie. Die ersten Anzeichen dafür habe sie bereits 2015 nach ihren ersten Bodybuilding-Wettkämpfen bemerkt: "Damals hatte ich zum allerersten Mal heimliche Essanfälle. Ich war so ausgelaugt. Mein Körperfettanteil war super niedrig, was an meinen Diäten lag, die eigentlich nur aus Eiweiß und Kohlenhydraten bestanden", verriet sie im Interview mit "Women's Health".

2019 sei der öffentliche Druck dann zu groß geworden, Thiel litt unter einem Burn-out und musste die Reißleine ziehen. "Ich habe gedacht, dass ich jeden Tag Diät halten muss, ist eben der Preis, den ich dafür zahle: Der Preis für Anerkennung, Respekt und Erfolg", erinnerte sie sich gegenüber "desired" an diese Zeit zurück. Ihr ganzer Alltag habe sich nur noch ums Essen gedreht, "wie ein selbsterschaffenes Gefängnis aus Ernährungsregimen".

Der Rückzug sei irgendwann die logische Konsequenz gewesen. "Ich hatte mit mir selbst und der Essstörung so große Probleme, dass das zu viel gewesen wäre, das auch auf Social Media weiterzuführen", begründete sie ihre Auszeit. "Vor allem negative Kommentare zu meinem Äußeren hätte ich mir in der Zeit nicht auch noch antun wollen." Die Influencerin "floh" nach Los Angeles und begab sich dort auf die intensive Suche nach sich selbst.

Comeback mit neuem Image

Seit sie 2021 mit ihrem Buch "Come Back Stronger - Meine lange Suche nach mir selbst" ins Rampenlicht zurückgekehrt ist, präsentiert sich Sophia Thiel grundlegend verändert. Statt Perfektion propagiert die einst durchtrainierte Fitness-Ikone nun Body Positivity und mentale Gesundheit. In ihrer zweijährigen Auszeit habe sie erst herausfinden müssen, wer sie eigentlich ist und nur durch ihre Psychotherapie gemerkt, dass sie auch ohne perfekt durchtrainierten Körper wertvoll sei, so Thiel.

Doch trotz ihres erfolgreichen Comebacks blieb die Sportlerin nicht von Rückschlägen verschont. Als sie 2024 an der 17. Staffel von "Let's Dance" teilnahm und mit dem Profitänzer Alexandru Ionel (30) den 8. Platz erreichte, führte der Druck erneut zu großen mentalen Problemen. "Nach 'Let's Dance' bin ich krank geworden und dann emotional eingebrochen. Ich hatte auch leider wieder Fressattacken und geriet durch den Kontrollverlust in eine depressive Phase", berichtete sie im vergangenen Juni in einem "Spiegel"-Interview.

Positiv ins neue Jahr

Heute hat sie ihre "Dämonen" wieder unter Kontrolle, so Thiel. Auf Instagram macht sie weiterhin Fitness-Content, will sich von ihrem Aussehen aber nicht mehr definieren lassen. Wenn sie heute an ihre "Flucht" im Jahr 2019 zurückdenkt, wird ihr der enorme Kontrast bewusst: "Ich weiß noch ganz genau, wie leer und verloren ich hier durch die Straßen gelaufen bin - alleine, kraftlos und voller Angst vor der Zukunft. Zu ausgebrannt, um die schönen Dinge hier genießen zu können", meldete sie sich im Oktober aus ihrem Los-Angeles-Urlaub auf Instagram. "Umso schöner fühlt es sich jetzt an, da ich realisiere, an welchem Punkt ich heute an meinem Leben stehen darf und wie unfassbar viel sich in den Jahren verändert hat."

Aktuell ist Thiel frisch verliebt - und hat bestimmt auch deshalb "irgendwie die geilste Zeit in meinem Leben. Ich weiß echt nicht, wann ich mich zuletzt so frei und selbstbestimmt gefühlt habe", wie es in einem weiteren Instagram- Beitrag hieß. Für 2025 - und damit auch für ihr 31. Lebensjahr - hat sie sich vorgenommen, ganz ohne Druck weiterzumachen, wie sie im Januar betonte: "Statt unrealistischer Vorsätze geht's für mich darum, immer mehr meine Mitte zu finden und meinem Körper und Geist das zu geben, was er auf allen Ebenen wirklich braucht."