Das Kult-Plüschtier Labubu bekommt offiziell einen eigenen Kinofilm. Sony Pictures und Pop Mart haben den "Wonka"-Regisseur Paul King für das Projekt verpflichtet. Der Film soll Live-Action und CGI verbinden.

Barbie hat es vorgemacht: Auch Labubu, das Plüschmonster mit den spitzen Zähnen und den abstehenden Ohren, gelingt der Sprung vom Spielzeugregal auf die Kinoleinwand. Sony Pictures und der chinesische Spielzeughersteller Pop Mart haben offiziell die Entwicklung eines Labubu-Spielfilms bestätigt. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, wurde "Wonka"-Regisseur Paul King mit dem Projekt betraut. King soll zudem gemeinsam mit dem Tony-Award-Gewinner Steven Levenson das Drehbuch verfassen.

Angekündigt wurde das Vorhaben demnach auf einer Veranstaltung in Paris, die das zehnjährige Jubiläum des "Monsters"-Universums feierte, zu dem auch Labubu gehört. King und Labubu-Schöpfer Kasing Lung stellten sich dort gemeinsam dem Publikum vor. Inhaltliche Details zum Film wurden noch nicht bekannt gegeben, allerdings steht bereits fest, dass er die verspielte Welt von Labubu in einem Mix aus Real- und Animationsfilm zum Leben erwecken soll.

Ein Monster mit Geschichte

Lung, ein in Hongkong geborener Künstler, der in den Niederlanden aufwuchs, erschuf Labubu und die dazugehörige "Monsters"-Welt 2015 in einer Reihe von Bilderbüchern. Der eigentliche Hype kam jedoch erst später, als Pop Mart die Lizenz übernahm. Seitdem hat die Figur mit dem zotteligen Fell und den scharfen Zähnen auch unter Promis eine weltweite Fangemeinde aufgebaut und gilt als zumeist vergriffen.

Bereits im November hatte "The Hollywood Reporter" exklusiv darüber spekuliert, dass ein Labubu-Film in Planung sein könnte. Nun ist es offiziell.

Bewährte Filmemacher an Bord

Paul King ist für seine warmherzigen, fantasievollen Produktionen bekannt: Er führte Regie bei beiden "Paddington"-Filmen sowie zuletzt bei "Wonka" mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle. Als Produzenten sind neben King auch Michael Schaefer ("Der Marsianer") und Wenxin She ("A Beautiful Day in the Neighborhood") dabei. Kasing Lung fungiert außerdem als ausführender Produzent.

Levenson bringt als Co-Autor des Drehbuchs ebenfalls eine beeindruckende Vita mit: Er gewann den Tony Award für das Skript zum Broadway-Musical "Dear Evan Hansen" und schrieb das Drehbuch für den Film "Tick, Tick... Boom!". Außerdem wirkte er an Serien wie "Masters of Sex" mit.