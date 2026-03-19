Das Kult-Plüschtier Labubu bekommt offiziell einen eigenen Kinofilm. Sony Pictures und Pop Mart haben den "Wonka"-Regisseur Paul King für das Projekt verpflichtet. Der Film soll Live-Action und CGI verbinden.
Barbie hat es vorgemacht: Auch Labubu, das Plüschmonster mit den spitzen Zähnen und den abstehenden Ohren, gelingt der Sprung vom Spielzeugregal auf die Kinoleinwand. Sony Pictures und der chinesische Spielzeughersteller Pop Mart haben offiziell die Entwicklung eines Labubu-Spielfilms bestätigt. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, wurde "Wonka"-Regisseur Paul King mit dem Projekt betraut. King soll zudem gemeinsam mit dem Tony-Award-Gewinner Steven Levenson das Drehbuch verfassen.