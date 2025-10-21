Sontheim im Kreis Heidenheim: Sortieranlage in Brand – Ermittlungen zur Ursache laufen

In Sontheim ist am Montag eine dunkle Rauchwolke zu sehen. Ein Feuer in einem Recyclingbetrieb hält die Einsatzkräfte auf Trab. Einen Tag später teilt die Polizei neue Details mit.
Nach dem Vollbrand in einem Recyclingbetrieb in Sontheim an der Brenz (Landkreis Heidenheim) ist der Einsatz in der Nacht beendet worden. Mehrere Feuerwehrleute hätten leichte Rauchgasvergiftungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details hatte er dazu vorerst keine. Auch die Brandursache sei bislang ungeklärt.