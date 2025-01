Sontheim an der Brenz: 15-Jähriger macht Spritztour mit Auto - Mutter auf Beifahrersitz

1 DiePolizei kontrollierten den 15-Jährigen und seine Mutter. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

In Sontheim an der Brenz hat eine Mutter ihren 15-jährigen Sohn als Steuer ihres Autos gelassen, sie nahm auf dem Beifahrersitz Platz. Dann kamen sie in eine Polizeikontrolle.











Ein 15-Jähriger hat in Baden-Württemberg eine Spritztour mit dem Auto seiner Mutter unternommen - während diese auf dem Beifahrersitz saß. Beide erhielten Anzeigen, wie die Polizei Ulm am Freitag mitteilte. Demnach wurden Mutter und Sohn in Sontheim an der Brenz von der Polizei angehalten. Am Steuer saß der jugendliche Sohn, seine Mutter hatte auf dem Beifahrersitz Platz genommen.