Sonntagskrimi: Franken-Tatort: Felix Voss stößt an seine Grenzen

«Tatort»-Fans werden sich freuen. Die Sommerpause ist vorbei. Los geht es mit einem aufwühlenden Fall aus Franken, in der die Trennlinie zwischen Gut und Böse verschwimmt.
Nürnberg - Er wirkte wie ein richtig netter Kerl. Als freundlich, hilfsbereit, nahezu aufopfernd, beschreiben ihn Freunde, Nachbarn und seine Mutter. Doch hinter der harmlosen Fassade verbarg der Nürnberger Fahrradhändler Andreas Schönfeld ein dunkles Geheimnis. Diesem kommen die Ermittler im elften "Tatort" aus Franken nach und nach auf die Spur.